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Коты, познавшие науку сна

Коты, познавшие науку сна

Любой человек, у которого есть кот или кошка, знает, что эти животные обладают удивительной способностью спать где они хотят и как они хотят, практически в любой позе.

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