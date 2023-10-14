Собянин утвердил проект планировки будущего вокзала ВСМ «Москва — Петербург»

Рассматриваемый проект позволит создать свыше 8,7 тыс. рабочих мест. Утверждён проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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