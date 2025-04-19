В МВД предупредили о хищениях со счетов под предлогом фейковых фотоссесий

Мошенники разработали новую схему кражи денежных средств, используя предлог организации фотосессий.Как сообщили в Управлении по борьбе с преступлениями в сфере ИКТ МВД России, злоумышленники обращаются к девушкам через социальные сети, представляясь начинающими фотографами и предлагая съёмки по «выгодным» условиям.