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Садовод Андрей Туманов рассказал об эффективных способах борьбы с колорадским жуком

Садовод Андрей Туманов рассказал об эффективных способах борьбы с колорадским жуком

Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов поделился советами, как защитить огород от колорадских жуков.

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