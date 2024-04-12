Выжившая при теракте в "Крокусе" танцовщица ищет своих спасителей

Сотрудники концертного зала спрятали посетителей, а потом помогли им эвакуироваться из здания.Танцовщица, пережившая теракт в "Крокус Сити Холле", разыскивает своих спасителей – сотрудников концертного зала.
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