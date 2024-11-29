ВКС России за сутки ликвидировали 200 перешедших в наступление в Алеппо боевиков

Не менее 200 боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также из других группировок ликвидировали в течение суток Воздушно-космические силы РФ в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.