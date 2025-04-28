Пушков раскрыл, почему Трамп не позволил Макрону быть на встрече в Ватикане

Президент США Дональд Трамп не планирует переходить в «провоенный стан» Запада, о чём говорит его решение не позволить французскому лидеру присутствовать на их встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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