Пушков раскрыл, почему Трамп не позволил Макрону быть на встрече в Ватикане

Президент США Дональд Трамп не планирует переходить в «провоенный стан» Запада, о чём говорит его решение не позволить французскому лидеру присутствовать на их встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.