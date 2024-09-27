Radian Aerospace начала испытания прототипа космоплана Radian One

Прототип космоплана PFV01 / © Radian Aerospace Представители компании сообщили, что прототип PFV01 разработали для проверки аэродинамики будущего орбитального самолета Radian One, который будет взлетать с помощью рельсовой системы саней длиной более трех километров и достигать орбиты с помощью ракетных двигателей, прежде чем вернуться на взлетно-посадочную полосу.