Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 096 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    парламент отклонил инициативу оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» об осуждении действий России на Украине. ...В Словакии захоте...
  • Нина
    Ага, русские исконно, а не безмозглые жители империи из палаты номер шесть.В Кремле прокомме...
  • Кузнецов Юрий
    +100500👍Медведев указал н...

Раскрыты подробности парламентских выборов в Канаде

Раскрыты подробности парламентских выборов в Канаде

Либеральная партия Канады, под руководством действующего премьер-министра Марка Карни, одержала победу на выборах, получив достаточное количество мест в парламенте для формирования правительства, сообщает телеканал CTV.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх