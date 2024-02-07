Федор–поминальник 8 февраля 2024 года интересен своими приметами и традициями Юлия СыромятниковаКаждый год жители Российской Федерации с радостью отмечают народно-церковное торжество Федора–поминальника, которое приходится на 8 февраля.
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