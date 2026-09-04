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ИА Регнум

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Песков: милитаризация Украины приведет к головной боли для самих украинцев

Песков: милитаризация Украины приведет к головной боли для самих украинцев

Проявление милитаризации Украины со стороны Запада обернется для самих украинцев головной болью. Такое заявление 4 сентября сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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