Захарова назвала истерикой реакцию властей США на интервью Путина Карлсону

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала истерикой реакцию властей Соединенных Штатов на интервью, которое президент Владимир Путин дал бывшему ведущему американского телевизионного канала Fox News Такеру Карлсону.
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