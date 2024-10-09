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Мадридский «Реал» — лидер рейтинга с составом за 1,728 млрд евро

Мадридский «Реал» — лидер рейтинга с составом за 1,728 млрд евро

Мадридский «Реал» возглавил рейтинг клубов с самыми дорогими составами в мире по версии CIES, оцененным в 1,728 млрд евро.

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