КАКОЕ НЕСТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ЕСТЬ У РОССИИ

давно пора еще со времен Ивана Грозного эту Англию надо стереть с лица земли

Надежда

Пока мы будем сами умалчивать и не говорить и писать кто конкретно сбросил ядерные ракеты на Хиросиму и Нагасаки, жители планеты земля очень скоро забудут этот факт и будут считать виновниками нас!( Нужно писать однозначно, что это сделал ВАШИНГТОН, а писать размыто " на Хиросиму, напомним, сбросили бомбу мощностью «всего» 15 килотонн." Напомнили, но не указали виновника этого преступления!(😡