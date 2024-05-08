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КАКОЕ НЕСТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ЕСТЬ У РОССИИ

КАКОЕ НЕСТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ЕСТЬ У РОССИИ

О номенклатуре российского тактического ядерного оружия в открытых источниках информации немного.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
давно пора еще со времен Ивана Грозного эту Англию надо стереть с лица земли
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8 час.
Надежда
Пока мы будем сами умалчивать и не говорить и писать кто конкретно сбросил ядерные ракеты на Хиросиму и Нагасаки, жители планеты земля очень скоро забудут этот факт и будут считать виновниками нас!( Нужно писать однозначно, что это сделал ВАШИНГТОН, а писать размыто &quot; на Хиросиму, напомним, сбросили бомбу мощностью «всего» 15 килотонн.&quot; Напомнили, но не указали виновника этого преступления!(😡
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7 час.
Кирилл
https://youtu.be/glFs1WfRQeQ
Мудрость Тириона
YouTube
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38 мин.

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