Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 866 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Попов
    Причину ухода медработников из профессии комиссия легко увидит в зеркале.В России создали ...
  • Валерий Мешалкин
    Понятно, что наше правительство всеми силами стремится заменить не устраивающее их свое население, на население котор...Мигранты-срочники...
  • Татьяна Новикова
    Очередная комиссия, никому не нужная. И без комиссий всем всë ясно. Дело не только в зарплате. Пипец здравоохранению.В России создали ...

Некомпетентность и коррупция

Некомпетентность и коррупция

ВЛАДИСЛАВ ШУРЫГИН  Сегодняшняя утечка из следственной группы фотографий, изъятых в доме генерала Булгакова "ценностей" в виде планшетов с наградами и целой коллекции картин с его портретами, лично у меня не вызвала ничего, кроме недоумения и того, что называется "испанский стыд".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
алекс кузь
Не боевых админов всегда полезно ставить к стенке за осознанный  подрыв обороноспособности. Интентданты, повара, механикм обязаны всего лишь делать свое дело, но не воровать порох из патронов.
Ответить
10 час.
Валерий Вадимов
а гаранту не докладывали жополизы о причудах табуреткина в армии,,того же шойгу...не поверю,или ему пох всё,только на миру покрасоваться?
Ответить
10 час.
Иван Михайлович Строгов
Я одного не понимаю, у Верховного, какие обязанности и куда он смотрел, на то чем занимался высший состав МО, с 2000года. Все виновны, он ни при чём.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх