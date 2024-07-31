ВЛАДИСЛАВ ШУРЫГИН Сегодняшняя утечка из следственной группы фотографий, изъятых в доме генерала Булгакова "ценностей" в виде планшетов с наградами и целой коллекции картин с его портретами, лично у меня не вызвала ничего, кроме недоумения и того, что называется "испанский стыд".
Некомпетентность и коррупция
Комментарии
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алекс кузь
Не боевых админов всегда полезно ставить к стенке за осознанный подрыв обороноспособности. Интентданты, повара, механикм обязаны всего лишь делать свое дело, но не воровать порох из патронов.
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10 час.
Валерий Вадимов
а гаранту не докладывали жополизы о причудах табуреткина в армии,,того же шойгу...не поверю,или ему пох всё,только на миру покрасоваться?
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10 час.
Иван Михайлович Строгов
Я одного не понимаю, у Верховного, какие обязанности и куда он смотрел, на то чем занимался высший состав МО, с 2000года. Все виновны, он ни при чём.
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6 час.
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