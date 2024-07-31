Некомпетентность и коррупция

алекс кузь Не боевых админов всегда полезно ставить к стенке за осознанный подрыв обороноспособности. Интентданты, повара, механикм обязаны всего лишь делать свое дело, но не воровать порох из патронов.

Валерий Вадимов а гаранту не докладывали жополизы о причудах табуреткина в армии,,того же шойгу...не поверю,или ему пох всё,только на миру покрасоваться?