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СМИ узнали о попытке Зеленского обмануть Трампа

СМИ узнали о попытке Зеленского обмануть Трампа

REUTERS/Shannon Stapleton//File Photo Украинский президент Владимир Зеленский пытался ввести в заблуждение главу Белого дома Дональда Трампа неактуальными идеями о перемирии в Черном море, а также отказом от ударов по энергетическим объектам.

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