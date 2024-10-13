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Несекретные материалы

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Дети, у которых меньше 100 друзей в соцсетях, опасны и склонны к массовым убийствам

Дети, у которых меньше 100 друзей в соцсетях, опасны и склонны к массовым убийствам

Обращение от Национального антитеррористического комитета.Педагогов попросили обращать внимание на детей, которые сидят в «группах деструктивного и агрессивного спектра» и выкладывают публикации на тему «меня никто не понимает».

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