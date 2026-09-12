Отцовство. Послесловие.

Добрый день, Империя. Что и требовалось доказать: сколько людей - столько и мнений. И обид внутри, и желания защитить свою точку зрения, выстраданную в борьбе с этой жизнью - даже Рептилу минусов накидали.
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