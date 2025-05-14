В Эстонии задержали подростков, осквернивших памятник советским воинам

Группу несовершеннолетних, которые осквернили памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков задержала полиция Эстонии, заявила начальник Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер 13 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
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