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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жоао Виктор: «Кордоба – неприятный нападающий, постоянно выводит из себя. И у него отличные футбольные качества»

Защитник ЦСКА Жоао Виктор высказался о легионерах, выступающих в Альфа-Банк РПЛ. – Если не брать бразильцев из ЦСКА, кто лучший соотечественник в РПЛ? – Все мои друзья.

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