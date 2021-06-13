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Трешка от Бельгии, кошмар с Эриксеном, сенсация от Финляндии и другие футбольные новости утра

Трешка от Бельгии, кошмар с Эриксеном, сенсация от Финляндии и другие футбольные новости утра

Доброе утро! Вчерашний день был невероятно богатым на события. Самое главное мы постарались уместить в наш утренний дайджест ☀️ 1.

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Лена Мисько
молодцы наши... и Лукаку ничего особенного, и Бельгия ничем не удивила.. так и хочется сказать: ребята удивите нас, не пропускайте нелепые голы
Лена Мисько
Леонид Федун прокомментировал поражение сборной России в первом матче на ЕВРО-2020. По его словам, разница в классе между командами была огромной, но все решили индивидуальные ошибки. "Реформы лиги, о которых мы говорим столько лет, уже просто перезрели. Я несколько лет на исполкоме пытаюсь продвинуть систему мотивации детских тренеров через национальную солидарность. Однако мы готовы тратить десятки миллионов долларов каждый год на выплаты агентам, но по непонятным причинам не принимаем возможность изменить финансовый механизм нашего юношеского футбола
Лена Мисько
Смешно.... Сам больше всех агентам платит.
Лена Мисько
там бывший судья Федотов недоволен первым голом. мы вот тоже во время трансляции подумали, а #схерали это не офсайд?
Лена Мисько
объясняют, что потому что мяч от Семенова пришел...
Лена Мисько
вот только Семенов не принял мяч и отдал его дальше, что означало бы конец предыдущего эпизода. Брак Семенова при приеме мяча - это часть того эпизода, в котором Лукаку в метровом офсайде. Вот если бы Семенов скидывал мяч Шунину или, скажем, отдавал пас Джикии и ошибся - это был бы уже следующий эпизод и там уже неважно, в какой позиции был Лукаку в момент передачи. *** поправьте меня, знатоки правил
Лена Мисько
«Лукаку, наверное, был шокирован, увидев, как мы защищаемся. Мы плохо оборонялись. Такие хорошие команды, как Бельгия, не прощают ошибок» - сказал нападающий, который за 90 минут нанес 0 ударов по воротам соперника
Лена Мисько
и это ведь почти наверняка тот самый экспертишка, который через пару лет будет нам из телевизора рассказывать, какие кривоногие играют в РПЛ и вот что в его-то годы и т.д., и т.п.
Ruslan Zakirov
Ну, а что такого? По примеру другой Легенды из того же города будет рассказывать, что он против нацмена и лучше выпустит никакушного Жиркова чем условного Айртона.
Ruslan Zakirov
Что творится с людьми, когда их в "ящик" засовывают и платят за комментирование. Меня не то чтобы удивил комментарий от Таллалаева, а просто возмутил в моменте с откровенным нарушением Дзюбы: мяч в ногах у бельгийского защитника, тот его контролирует на ведении, а Эль Капитанище сборной Дюкова просто тупо разгоняется со спины и сносит исподтишка соперника. Тренер несет херню, что это борьба за мяч. Тупой что-ли? Его ведь слушают и дети, и детские тренера. Они ведь действительно будут думать, что это честная мужская борьба за мяч, а не откровенный фол на желтую.
Лена Мисько
С лучшей командой мира же играли, что вы хотите... ... В финале реванш возьмем
Лена Мисько
Вот это антиреклама на весь мир
Лена Мисько
Наверно не совсем правильно перевели. Надеются, что случившееся это последствия после вакцины
Лена Мисько
INSIDER PRO FOOTBALL | World Soccer, [13.06.21 09:14] Врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал некоторые подробности случившегося с Эриксеном. «Нас позвали на поле, когда Крис потерял сознание. Когда мы подбежали к нему, пульс и дыхание ещё были. Но очень быстро всё изменилось, и мы не нащупали пульс. Мы провели массаж сердца, мне помогал доктор со стадиона, и нам, к счастью, удалось запустить сердце и вернуть Кристиана. Перед тем, как отправиться в больницу, он со мной даже поговорил. Хочу выразить благодарность бригаде медиков со стадиона и скорой помощи - они среагировали быстро и оказали нам всяческое содействие, чем спасли ему жизнь». Тем временем доктор «Интера» Пьеро Вольпи заявил, что футболист без проблем проходил медосмотры, никаких проблем с сердцем у него не было. И Covid он тоже не болел (известно, что коронавирус часто даёт осложнения на сердце). Точный диагноз неизвестен и непонятно огласят ли его вообще, но профессор Санджай Шарма, бывший врачом-кардиологом в «Тоттенхэме», предварительно заключил, что это было похоже на остановку сердца. Он осторожно заявил, что то, что игрока реанимировали так быстро, и он пришел в себя ещё на стадионе - позволяет дать благоприятный прогноз. Для жизни, но не для футбола. Шарма усомнился, что Эриксен когда-нибудь вернётся на поле. Поживём-увидим. Это сейчас не главное. Был бы жив и здоров 🙏🏻
Лена Мисько
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Лена Мисько
Сегодня Легенде последнего десятилетия советского футбола Ринату Дасаеву исполняется 64 года. Ринат оказался на вершине славы в 23 года и не покидал ее много лет. С ним на воротах сборная завоевала бронзу московской Олимпиады 1980 года и серебро чемпионата Европы 1988 года. «Спартак», за который он выступал с 1978 по 1988 год, дважды победил в чемпионате СССР.. Включён в список ФИФА 100. Первый обладатель приза «Лучший вратарь мира». С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РИНАТ!!!
Лена Мисько
Мутко против, [13.06.21 10:37] А между тем бельгийцы не захотели оперировать Тимоти Кастаня в России. Вчера вечером в лечебнице на Крестовском острове собрались врачи сразу нескольких питерских больниц. Как вы уже понимаете, все они занимались Кастанем. Изначально было предположение, что игроку может понадобиться срочная операция. Футболисту была сделана КТ, которая показала сразу несколько переломов правого скуло-орбитального комплекса. Однако, как это обычно бывает при подобных множественных переломах, у Кастаня возник сильный отёк, вынуждающий перенести операцию на 3-4 дня. Кастаню было предложено остаться в Питере и получить необходимую помощь, но врачи сборной Бельгии настояли на его возвращении на Родину. А так хоть заценил бы нашу больничную еду(
Лена Мисько
❗️В Москве ещё +1000 к предыдущему дню - за сутки выявлено 7704 новых заболевших коронавирусом.
Лена Мисько
Мэр Собянин сообщил, что привился Спутником ещё раз. Но это ладно. Мэр Собянин при этом сообщил, что первый раз привился в мае. Не в этом мае, а в прошлогоднем! Каким образом он это сделал, если Спутника тогда ещё как бы не было? И почему он не говорил про это прежде? И почему говорил, что прививался в сентябре? И как мне и слушать мэра, и верить мэру, если он сообщает такие противоречивые сообщения?
Лена Мисько
Ух, ты! Пять автомобилей за миллион рублей разыграют в Москве среди тех, кто поставит вакцину! Вот это стимул! Вот это приз! Не привиться ли повторно? / Когда за сутки прибавилась ровно тысяча, а за пять дней заболевших стало втрое больше, начинается панический популизм. Машины, корзины, картонки - собачонки тоже, наверное, будут
Лена Мисько
всё страшнее и страшнее *** ❗️При индийском штамме Сovid отмечается изменение симптомов: чаще встречаются боли в животе и потеря слуха — эпидемиолог Роспотребнадзора
Лена Мисько
Амстердам. Утро. Очередь на ПЦР из желающих попасть на матч Нидерланды - Украины сегодня вечером. Напомню, что в Санкт-Петербурге тест для входа не нужен. Фото с места событий
Лена Мисько
Тайминг ПЦР в Амстердаме: Очередь - не более 20 минут (около 30 человек) Взятие мазка - 30 секунд Ожидание результата - 10 минут. Суммарно вы укладываетесь в полчаса.
Лена Мисько
"...точно знаю, что это мне, именно мне нужно было в эти драматические минуты что-то говорить. Даже если кому-то не хотелось слушать ничего, кроме той тишины, в которой можно будет не пропустить неверное, но такое обнадеживающее сердцебиение футболиста, лежащего в солнечный, праздничный день в красной майке на зеленой траве". Это написал в своей колонке на сайте "Матч ТВ" комментатор и замечательный журналист Роман Трушечкин, который вел репортаж с матча Дания - Финляндия. С матча, в котором между жизнью и смертью оказался Кристиан Эриксен. Трудно представить, что Роман чувствовал в тот момент, оказавшись один на один с пустотой и одновременно с сотнями тысяч телезрителей. Но лучше самого Трушечкина это все равно никто бы не рассказал. matchtv.ru (https://matchtv.ru/football/euro/matchtvnews_NI1363024_Match_imeni_Kristiana_Eriksena_v_kotorom_reportazhem_mogla_byt_tolko_molitva) Матч имени Кристиана Эриксена, в котором репортажем могла быть только молитва Жизнь не готовит нас к тому, чтобы комментировать ее борьбу со смертью.
Лена Мисько
С час назад Сон-Хын-Мин забил победный пенальти в ворота Ливана (2:1) и отпраздновал гол вот так. "23. Крис, будь сильным! Я люблю тебя". * Извините, что-то в глаз попало.
Лена Мисько
📌 Расписание игрового дня. Время московское. 13 июня. Тампа - Айлендерс - 22:00 - игра #1, 1/2 финала 15 июня. Вегас - Монреаль - 04:00 - игра #1, 1/2 финала
Вячеслав Михайлов
Кто бы научил Дзюбу бегать, стартовой скорости нет вообще. Из-за штрафной площадки никто не умеет точно бить в створ ворот. Позор какой-то, а не игра сборной. Вывод один: какой фальшивый праздник, такой же и футбол в исполнении сборной. Бельгийцы заставили бегать противника в пустую оба тайма, держа мяч.
Лена Мисько
поздно ему уже учиться... ему заканчивать надо и хорошо бы уже сегодня повесить бутсы на гвоздь, может у сборной шанс появится
Лена Мисько
Команды Евро по рейтингу ФИФА 1. Бельгия 2. Франция 3. Англия 4. Португалия 5. Испания 6. Италия 7. Дания 8. Германия 9. Швейцария 10. Хорватия . . . 20. Россия 🇷🇺 21. Чехия 22. Шотландия 23. Финляндия 24. Северная Македония https://gol.ru/news/11884
Лена Мисько
Футболист сборной Португалии Жуан Канселу сдал положительный тест на коронавирус и пропустит чемпионат Европы. Канселу, выступающий за "Манчестер Сити", сначала сдал положительный экспресс-тест на COVID-19, а после результат был подтвержден в субботу ПЦР-тестом. Футболист уже помещен на самоизоляцию и, как отмечается, чувствует себя хорошо. Вместо Канселу в состав сборной Португалии вызван игрок "Милана" Диогу Далот.
Лена Мисько
В России выявили 14 723 новых случая коронавируса. Это максимум с февраля *** В России за последние сутки выявили 14 723 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный прирост с середины февраля. В Москве — 7704 новых заразившихся. Это на тысячу человек больше, чем накануне, когда городские власти объявили режим нерабочих дней из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. https://mdza.io/jpmFeB0HqbU
Лена Мисько
❗️Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд: "У нас было два варианта: провести матч сегодня или завтра в 12 часов, и все согласились сыграть сегодня. Нельзя играть с такими чувствами. Мы пытались выиграть. Было невероятно, что им это удалось, выйти и попытаться провести второй тайм". "Это был действительно тяжелый вечер, в который нам всем напомнили, что является самым важным в жизни. Это ценные отношения. Это те люди, которые нам близки. Это семья и друзья".
Лена Мисько
🔥Тимоти Кастань больше не сыграет на этом ЕВРО. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подтвердил, что правый защитник Тимоти Kастань больше не сыграет на турнире из-за травмы глаза. *** Здоровья!
Лена Мисько
❗️— Официальное заявление сборной Дании: / «Сегодня утром мы поговорили с Кристианом Эриксеном, и он поприветствовал своих товарищей по команде. Его состояние стабилизировалось, он продолжает находиться в больнице для дальнейшего обследования. / Команда и коллектив национальной сборной оказали помощь в критический момент и продолжат поддерживать друг друга после вчерашнего инцидента».
Лена Мисько
Респект🙌
Лена Мисько
Врач сборной Дании Мартин Боесен говорит страшные вещи: «Эриксен был мертв. У него остановилось сердце. Я не знаю, как нам удалось спасти его, это произошло очень быстро. Не могу объяснить причину произошедшего, мы не знаем, что ответить».
Лена Мисько
В Петербург стянулась польская полиция. Ходят в сопровождении российский коллег. Сборная Польши проведёт здесь 2 матча, а приезд 2-3 тысяч фанатов, судя по всему, вызывает серьёзные опасения.
Лена Мисько
❗️Заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет, власти вынуждены будут ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидситуации, заявил Беглов.
Лена Мисько
❗️Беглов подчеркнул, что наполняемость стадиона «Санкт‑Петербург» и организованных фан-зон Северной столицы осуществляется в строгом соответствии с параметрами, согласованными с УЕФА и Оргкомитетом турнира. Однако ограничение численности зрителей и участников, по словам Александра Беглова, «не даст задуманного результата, если использовать защитные маски только на входе, и пренебрегать ими во время мероприятия».
Лена Мисько
⚡️ Александр Поветкин завершил карьеру "Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать", - сказал боксер.
Лена Мисько
Ладно, забывайте Бельгию, по ссылке все гораздо веселее! Посмотрите, как Россия выходит в финал этого Евро, если в календарь подставить последние результаты между всеми участниками. А главное, какой соперник у нее в финале. Заодно покопаетесь в составах 10, а то и 15-летней давности, вспомните детство или что-то ещё... Спорт День за Днем (https://www.sportsdaily.ru/articles/rossiya-dojdet-do-finala-evro-2020-neveroyatnaya-statistika) Россия дойдет до финала Евро-2020: невероятная статистика! «Спорт День за Днем» устроил свой Евро-2020.
Лена Мисько
⚽️Роман Зобнин: "Мало положительных эмоций. Проиграли крупно, хотели немного другого. Многое не получилось, нужно было переспать с этим. Теперь уже надо делать выводы и двигаться дальше. Соперник был во многом лучше, футболисты играют в топ-чемпионатах, быстрее думают, быстрее работают с мячом, мы должны к такому стремиться. После поражений всегда тяжело, ночью пару часов поспал, негативные мысли лезут. Не удалось их пока прогнать. Возможно, слегка нервничали и переживали, ошибались в простых моментах и передачах". 📄 https://fratria.ru/novosti/sbornaya-rossii/roman-zobnin-podvyol-itogi-matcha-rossii-s-belgiej-06-13-2021
Лена Мисько
Аналитики оценили шансы команд на Кубок Стэнли 🏆 Согласны с таким рейтингом?
Лена Мисько
Руй Витория прилетел в Москву. Уже завтра новый главный тренер "Спартака" даст первую пресс-конференцию на стадионе "красно-белых".
Лена Мисько
На Якина постаревшего похож...
Лена Мисько
Хочется пошутить, что вид слишком мягкий, не брутальный…, но это сделает Зарема, поэтому просто добро пожаловать в Москву.
Лена Мисько
два самых популярных коммента к новости: 1. "Добро пожаловать в ад!, запомните его отдохнувшим и улыбающимся. Через месячишко осунется, похудеет, глаз задергается" 2. "Мда, этот кумиром не станет, типаж не тот. Придётся хорошо тренировать" P.S. такие добрые КБ ))
Алевтина Трофимова
попозже немного. Должен хотя бы пару туров сыграть, чтоб задергаться
Алевтина Трофимова
Реалистичные просто )
Лена Мисько
через месяц после возобновления чемпа

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