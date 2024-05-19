Масахиро Ито, “отец” Пирамидоголового , не задействован в работе над фильмом Return to Silent HillХудожник Масахиро Ито, создатель дизайна Пирамидоголового в Silent Hill 2, подтвердил, что не участвует в предстоящем фильме “Возвращение в Сайлент Хилл”Читать дальше → источник.