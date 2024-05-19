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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Масахиро Ито, “отец” Пирамидоголового , не задействован в работе над фильмом...

Масахиро Ито, “отец” Пирамидоголового , не задействован в работе над фильмом...

Масахиро Ито, “отец” Пирамидоголового , не задействован в работе над фильмом Return to Silent HillХудожник Масахиро Ито, создатель дизайна Пирамидоголового в Silent Hill 2, подтвердил, что не участвует в предстоящем фильме “Возвращение в Сайлент Хилл”Читать дальше → источник.

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