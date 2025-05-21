🌧Если за окном дождячит, ничего это не значит. Даже в утро дождливое - Жизнь должна быть Красивою!🌈 ДОБРОЕ УТРО СРЕДЫ!.
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🌧Если за окном дождячит, ничего это не значит. Даже в утро дождливое - Жизнь должна быть Красивою!🌈 ДОБРОЕ УТРО СРЕДЫ!.