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Царьград

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Мерца будут "наказывать": Началось такое, чего давно не было. Выборы обернулись крахом

Мерца будут "наказывать": Началось такое, чего давно не было. Выборы обернулись крахом

Выборы обернулись крахом – да таким, что мало кто ожидал. Теперь федерального канцлера Германии Фридриха Мерца будут "наказывать".

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