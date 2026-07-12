В Одессе и Черноморске поражены суда с военными грузами

Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по объектам в Одессе и Черноморске. В результате атак были поражены морские суда и паром, которые, по данным ведомства, использовались для доставки грузов военного назначения.
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