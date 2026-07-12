Коротко о главном
MainНарезки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Коротко о главном

65 подписчиков

В Одессе и Черноморске поражены суда с военными грузами

Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по объектам в Одессе и Черноморске. В результате атак были поражены морские суда и паром, которые, по данным ведомства, использовались для доставки грузов военного назначения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии