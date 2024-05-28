Во Владивостоке нашли мигранта, который сбил пенсионерку во дворе

Во Владивостоке нашли виновника автоаварии, в которой пострадал пожилая женщина. ДТП произошло во дворе дома, после чего водитель скрылся с места происшествия, передаыв потерпевшую в руки врачей, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Полиции Приморья.