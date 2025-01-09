Министр обороны Украины Умеров выпрашивал системы ПВО в «Рамштайн»

Системы ПВО и ракеты к ним выпрашивал министр обороны Украины Рустем Умеров на встречах на авиабазе США «Рамштайн» с министрами обороны Италии и Норвегии Гуидо Крозетто и Бьерном Арильдом Грамом, 9 января написал он в соцсети.