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РУССКИЕ ПОСТАВИЛИ В ТУПИК ГЕНЕРАЛОВ НАТО. А КИЕВ ГОТОВИТСЯ К КАПИТУЛЯЦИИ

РУССКИЕ ПОСТАВИЛИ В ТУПИК ГЕНЕРАЛОВ НАТО. А КИЕВ ГОТОВИТСЯ К КАПИТУЛЯЦИИ

Польские СМИ выкатили разоблачительный материал, согласно которому Запад находится в недоумении, как в действительности вооружённый до зубов Киев способен настолько фатально и позорно вести бой против русской армии.

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