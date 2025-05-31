Русский вратарь выиграл Лигу чемпионов. «ПСЖ» Сафонова опозорил «Интер»

Исторический финал!«ПСЖ» подарил нам очень неожиданный финал Лиги чемпионов. В Мюнхене парижане буквально растерзали, разорвали, раскромсали «Интер» и впервые в истории взяли долгожданный трофей (5:0)!О том, как будет складываться в дальнейшем матч, можно было догадаться уже к исходу первой четверти игры.