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Британский барон, член палаты лордов призвал НАТО бомбить российские города

Британский барон, член палаты лордов призвал НАТО бомбить российские города

В палате лордов - верхней палате парламента Великобритании - проходили дебаты по вопросам внешней политики.

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Комментарии
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Зоя Копань
Ну вот ещё один &quot;Наполеон&quot;, мерзкий индус  сравнил Югославию с Россией, у бедной Югославии не было атомного оружия, а у нас оно есть и одной ракеты(образно говоря), чтобы этот кусок суши гадкой британии ушёл на дно!
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20 час.
Natalija Osminina
Тупого индуса надо просвещать насчет Сармат, Посейдонов, Цирконов, Буревестников, Кинжалов, Ярсов,  и пр.
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10 час.

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