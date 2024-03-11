В палате лордов - верхней палате парламента Великобритании - проходили дебаты по вопросам внешней политики.
Британский барон, член палаты лордов призвал НАТО бомбить российские города
Комментарии
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Зоя Копань
Ну вот ещё один "Наполеон", мерзкий индус сравнил Югославию с Россией, у бедной Югославии не было атомного оружия, а у нас оно есть и одной ракеты(образно говоря), чтобы этот кусок суши гадкой британии ушёл на дно!
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20 час.
Natalija Osminina
Тупого индуса надо просвещать насчет Сармат, Посейдонов, Цирконов, Буревестников, Кинжалов, Ярсов, и пр.
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10 час.
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