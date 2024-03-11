Британский барон, член палаты лордов призвал НАТО бомбить российские города

Зоя Копань

Ну вот ещё один "Наполеон", мерзкий индус сравнил Югославию с Россией, у бедной Югославии не было атомного оружия, а у нас оно есть и одной ракеты(образно говоря), чтобы этот кусок суши гадкой британии ушёл на дно!