⚡️29 августа отмечается День подразделений специального назначения ВВ МВД Российской Федерации. Сегодня эти подразделения находятся в составе Росгвардии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️29 августа отмечается День подразделений специального назначения ВВ МВД Российской Федерации. Сегодня эти подразделения находятся в составе Росгвардии.