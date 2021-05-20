Не нарывайтесь: СВР послала сигнал британской МИ-6

Спички - не игрушкаПолитикаНе нарывайтесь: СВР послала сигнал британской МИ-6В России надеются, что личные контакты руководства спецслужб помогут положить конец холодной войне с Лондоном.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений КовальЧуковскийАмерикосы = англосаксы: У ирландцев поговорка «Бойся рогов быка, зубов змеи и улыбки англичанина». Немецкий философ Вальтер Шубарт еще в начале 20-го века сказал про англичан, что они, «в отличие от других народов, смотрят на мир, как на фабрику, и ничего так не жаждут, как добычи и выгоды». - Слова великого американского писателя Марка Твена: «Американцы – подлая и лицемерная нация, они всегда присваивают себе чужие открытия, достижения и победы. Нет в мире более заносчивых и глупых лю-дей, чем американцы». -- Американский Госдеп, с целью своего спасения, действует по Генри Киссинджеру: «Если порядок нельзя получить со всеобщего согласия, или силовым воздействием, значит его можно получить с помощью катастроф и нечеловеческой жестокости». Однако он забывает на старые пословицы: «Кто роет яму ближнему, сам в нее и попадет» и «Посеешь ветер, а пожнешь бурю».Наталья Гордеева- Я ОДНОГО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, НЕУЖЕЛИ ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ НА ЗЕМЛЕ, ДУМАЮТ ВЕЧНО ПРОЖИТЬ? Нет ничего ВЕЧНОГО, только БОГ! Он пока ДОЛГОТЕРПЕЛИВ! Но ведь мы, должны своим серым веществом думать о будущем, как наши дети и внуки будут жить. А ведь ЗАПОМНИТЕ - Эта война будет последняя! И выжить просто НОЛЬ кому! Ядерное вооружение уже сверх запасов почти у всех есть. Но отвечать будет каждый по отдельности за свои грехи. Я не скрою и не открою, что-то новенького, но каждый Человек не без греха, но когда занимаются черной магией, колдовством - это точно люди уже одержимые бесами внутри. Поэтому они и умирают очень тяжело, пока темная сила покинет их тела. А темной силе не охота покидать - она еще не убила Человечество – это самое драгоценное для Бога. Об этом сами одержимые рассказывают, как им диктует эта тварь. Что сделать и как. Это серьезно! И никакого секрета в этом нет. Это можно увидеть и услышать только в Сергиевом Посаде, как чертовщина не хочет покидать Человека. Это очень серьезное дело. А те наши Святые, которые сегодня еще есть и молятся за нас на Земле - их очень мало. Еще АФОН - БОГОРОДИЦЕ нашей УДЕЛ. Так что ни в коем случае воевать нельзя, если хотите, конечно все ЖИТЬ.Наталья Гордеева- Я ОДНОГО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, НЕУЖЕЛИ ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ НА ЗЕМЛЕ, ДУМАЮТ ВЕЧНО ПРОЖИТЬ? Нет ничего ВЕЧНОГО, только БОГ! Он пока ДОЛГОТЕРПЕЛИВ! Но ведь мы, должны своим серым веществом думать о будущем, как наши дети и внуки будут жить. А ведь ЗАПОМНИТЕ - Эта война будет последняя! И выжить просто НОЛЬ кому! Ядерное вооружение уже сверх запасов почти у всех есть. Но отвечать будет каждый по отдельности за свои грехи. Я не скрою и не открою, что-то новенького, но каждый Человек не без греха, но когда занимаются черной магией, колдовством - это точно люди уже одержимые бесами внутри. Поэтому они и умирают очень тяжело, пока темная сила покинет их тела. А темной силе не охота покидать - она еще не убила Человечество – это самое драгоценное для Бога. Об этом сами одержимые рассказывают, как им диктует эта тварь. Что сделать и как. Это серьезно! И никакого секрета в этом нет. Это можно увидеть и услышать только в Сергиевом Посаде, как чертовщина не хочет покидать Человека. Это очень серьезное дело. А те наши Святые, которые сегодня еще есть и молятся за нас на Земле - их очень мало. Еще АФОН - БОГОРОДИЦЕ нашей УДЕЛ. Так что ни в коем случае воевать нельзя, если хотите, конечно все ЖИТЬ.Комментировать
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