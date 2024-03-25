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Посол РФ в Гааге: Евросоюз понимает последствия отправки войск на Украину

Посол РФ в Гааге: Евросоюз понимает последствия отправки войск на Украину

Европейские лидеры отлично понимают, что в случае отправки войск на Украину весь мир столкнется с катастрофическими проблемами.

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Комментарии
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АндрейБорков
Все то они понимают, но почему то поддерживают Зеленского. А америкосы молодцы, они же объявили, что если кто захочет отправить своих вояк на УкРуину, то это их личное дело, мол НАТО тут не при делах, а США тем паче! То есть гейропейская страна Нидер-ланды отправляет своих гомосеков в погонах и с оружием на УкРуину проявляет инициативу, которая со стороны РФ наказуема, а со стороны США не поддерживается. Получается, что Нидер-ланды вступают в войну с РФ, РФ их охерачивает по полной программе и на УкРуине и в самих Нидер-ландах. На этом все. США высказывают возмущение по факту умерщвления Россией нидер-гомосятины и не более того. Гомосеков на планете Земля становиться немного меньше, Нидер-ланды перестают существовать как страна. Жаль конечно, но не очень. Кто потом следующим хочет быть? Может Дания или Бельгия? Там геев не меньше чем в Нидер-ландах.
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