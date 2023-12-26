Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

76 101 подписчик

О защитниках ивлеевых-киркоровых-лорак-пугачевых. Владимир Владимирович, не пора ли защитить Россию от таких защитничков?

О защитниках ивлеевых-киркоровых-лорак-пугачевых. Владимир Владимирович, не пора ли защитить Россию от таких защитничков?

Юрий Кот Валерия Троицкая написала:   "Наша армия взяла Марьинку. Институт философии РАН уволил Анатолия Черняева - за поддержку нашей армии.

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Комментарии
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Галина глушкова
Не нейтральный он, а повязан с этой элитой по самые помидоры!
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52 мин.
Надежда Савинкова
Песок их и крышует. Не зря же филя к нему побежал. Мерзский тип.
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29 мин.
НС
Надежда Савинкова
Сдается мне, что та все и затихнет. Шоу продолжится.
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27 мин.

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