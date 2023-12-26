О защитниках ивлеевых-киркоровых-лорак-пугачевых. Владимир Владимирович, не пора ли защитить Россию от таких защитничков?

Юрий Кот Валерия Троицкая написала: "Наша армия взяла Марьинку. Институт философии РАН уволил Анатолия Черняева - за поддержку нашей армии.
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