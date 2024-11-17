Где покупать продукты в 2024 году: супермаркеты, рынки или доставки? Ольга ВайленкоРост цен на продукты в России осенью 2024 года стал причиной для серьезных размышлений о том, где и как закупать продукты.
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