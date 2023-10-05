В Миллерово для людей «золотого возраста» прошло праздничное мероприятие

Благодарственными письмами главы администрации Миллеровского района Олега Анатольевича Коваленко были награждены: хор ветеранов «Славянка» (руководитель Людмила Арсеньевна Олейникова, центр культуры и досуга города Миллерово); хор ветеранов «Сударушка» (руководитель Василий Алексеевич Назаров, межпоселенческая центральная библиотека города Миллерово); хор ветеранов «Вдохновение» (руководитель Лилия Евгеньевна Тертышникова, дом культуры Миллеровского района); вокальная группа «Бабье лето» (руководитель Людмила Арсеньевна Олейникова, центр культуры и досуга г.
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