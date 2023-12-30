Ванилла SU
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Ванилла SU

246 подписчиков

Неправильный оттенок или техника нанесения могут испортить весь макияж.

Неправильный оттенок или техника нанесения могут испортить весь макияж.

﻿﻿Кажется, в макияже губ нет ничего сложного: достаточно нанести выбранный продукт и очертить губы для достижения наилучшего результата.

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