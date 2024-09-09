Мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» вышел в лидеры проката за выходные

Мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» стал лидером проката в России и странах СНГ в выходные. Анимационный фильм Константина Бронзита собрал 82,6 млн рублей в прокате, свидетельствуют данные портала kinobusiness.
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