Моргенштерн* пригрозил бывшей жене разоблачением

Музыкант Моргенштерн Алишер Моргенштерн* (при рождении — Валеев, признан в России иностранным агентом ) пригрозил бывшей жене Диларой Зинатуллиной разоблачением за наезды в сторону его девушки Лизы Василенко .
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