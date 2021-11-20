Минобороны России разъяснило цели совместного с КНР авиапатрулирования в зоне АТР

Совместное российско-китайское воздушное патрулирование в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) над Японским и Восточно-Китайским морями осуществлено с целью развития и укрепления глобальной стратегической стабильностиСовместное российско-китайское воздушное патрулирование в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) над Японским и Восточно-Китайским морями осуществлено с целью развития и укрепления глобальной стратегической стабильности.