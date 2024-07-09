Петербурженка Бладцева стала абсолютной победительницей серии этапов Кубков мира по прыжкам на батуте

Соревнования завершились состязаниями в Португалии Спортсменка из Северной столицы Анжела Бладцева стала второй на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Коимбре (Португалия), а также абсолютной победительницей серии этапов кубков мира в 2024 году.
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