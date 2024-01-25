Всегда держу в морозилке упаковку слоеного теста, ведь от этой горячей вкуснятины невозможно оторваться!

Рулет из слоеного теста с сыром ИНГРЕДИЕНТЫ упаковка (500 г) слоеного бездрожжевого теста 200 г твердого сыра (голландского) 300 г ветчины 2–3 мясистых помидора 2–3 маринованных огурца горчица зелень черный молотый перец по вкусу смесь сухих трав (прованских или французских) яйцо для смазывания ….
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