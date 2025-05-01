Число пользователей Instagram Threads превысило 350 миллионов в месяц

Число пользователей Instagram Threads, конкурента Meta X, превысило 350 миллионов в месяц. Об этом сообщил генеральный директор Марк Цукерберг во время пресс-конференции по итогам первого квартала 2025 года, состоявшейся в среду.
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