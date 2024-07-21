Америка планирует большой драп: кто стоит за будущим президентом США

Виктор Онегин

Такая политика весьма разумна для США. Пока США тратит денежку на изоляцию России Китай без мировых проблем экономически и промышленно развивается.Видимо США после горбачёвской перестройки голову вскружила тема захвата и заполучения российских недр. Янки не учли фактор умного и грамотного НАРОДА России, который к правительству и чиновникам относиться как детям малым:"чем бы дитя не тешилось..." вполне в лихие времена имеет обычай самоорганизовываться вокруг сильной личности, и порой во вред себе поддерживает ЛИДЕРА. То есть за годы российской перестройки американцы похерили своё экономическое и политическое лидерство, и остались, считай, банкротом.