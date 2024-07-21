Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сегодня 27K прочитали Виктория Никифорова Молодой, по нынешним геронтократическим меркам, американский политик Джей Ди Вэнс стал мировой суперзвездой в тот момент, когда Дональд Трамп выбрал его своим вице-президентом.
Америка планирует большой драп: кто стоит за будущим президентом США
Комментарии
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Виктор Онегин
Такая политика весьма разумна для США. Пока США тратит денежку на изоляцию России Китай без мировых проблем экономически и промышленно развивается.Видимо США после горбачёвской перестройки голову вскружила тема захвата и заполучения российских недр. Янки не учли фактор умного и грамотного НАРОДА России, который к правительству и чиновникам относиться как детям малым:"чем бы дитя не тешилось..." вполне в лихие времена имеет обычай самоорганизовываться вокруг сильной личности, и порой во вред себе поддерживает ЛИДЕРА. То есть за годы российской перестройки американцы похерили своё экономическое и политическое лидерство, и остались, считай, банкротом.
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14 час.
Е Пронина
ниоткуда америкосы не уйдут, без иллюзий, они живут за счет грабежа стран, войн и печатания доллара )если надо, то зачистят и Венса и Трампа и Тиля)
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13 час.
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