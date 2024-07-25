🔥 В 2024 году число пожаров в Крыму, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 37% Специалисты утверждают, что в 90% случаев причина пожаров – человеческий фактор.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔥 В 2024 году число пожаров в Крыму, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 37% Специалисты утверждают, что в 90% случаев причина пожаров – человеческий фактор.