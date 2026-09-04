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Царьград

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«Барселона» впервые заработала более 1 млрд евро за сезон

«Барселона» впервые заработала более 1 млрд евро за сезон

Футбольный клуб «Барселона» в сезоне 2025/26 впервые достиг дохода более 1 млрд евро. Основные факторы: рост выручки после реконструкции стадиона "Камп Ноу", увеличение спонсорских поступлений и продаж клубной атрибутики.

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