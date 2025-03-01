Ривервуд из Skyrim, воссозданный на Unreal Engine 5 с использованием технологий Lumen и Na...

Ривервуд из Skyrim, воссозданный на Unreal Engine 5 с использованием технологий Lumen и NaniteПользователь YouTube с ником Leo Torres опубликовал новый видеоролик, в котором можно увидеть Ривервуд из Skyrim на Unreal Engine 5 с использованием технологий Lumen и Nanite.