Ривервуд из Skyrim, воссозданный на Unreal Engine 5 с использованием технологий Lumen и Na...

Ривервуд из Skyrim, воссозданный на Unreal Engine 5 с использованием технологий Lumen и NaniteПользователь YouTube с ником Leo Torres опубликовал новый видеоролик, в котором можно увидеть Ривервуд из Skyrim на Unreal Engine 5 с использованием технологий Lumen и Nanite.
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