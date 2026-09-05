Саратов: город, который строили трижды

Саратов – один из старейших и крупнейших российских городов в Поволжье. До основания города в бронзовом веке (XX-XIX века до н.
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