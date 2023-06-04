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Можно ли работать на неделе, следующей за праздником Троицы

Можно ли работать на неделе, следующей за праздником Троицы

Можно ли работать на неделе, следующей за праздником Троицы Анна ФедороваНаши предки издревле придерживались многих примет и запретов, которые так или иначе связаны с церковными праздничными событиями.

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