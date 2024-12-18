Дилеры объясняют: Livan, Kaiyi, SWM и Foton в 2025 году грозит уход из России

Автоэксперты спрогнозировали уход ряда китайских автобрендов с рынка России.В следующем году на рынке России может исчезнуть ряд автомобильных брендов из Китая с малым количеством клиентов из-за их невостребованности.
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